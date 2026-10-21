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        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 85 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 85 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 85 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 85 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, aralarında "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenen hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "birden fazla kişi tarafından birlikte işlenen yağma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet vermek" suçlarından arananların da bulunduğu 85 kişi yakalandı.

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        Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

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