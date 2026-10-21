Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Kafede oturan kadını silahla öldüren sanığa verilen 29 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

        Kafede oturan kadını silahla öldüren sanığa verilen 29 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

        Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede oturan 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı silahla öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığa 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Kafede oturan kadını silahla öldüren sanığa verilen 29 yıl hapsin gerekçesi açıklandı

        Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede oturan 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı silahla öldüren, arkadaşı S.K'yi yaralayan tutuklu sanığa 3 ayrı suçtan 29 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

        Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Eylül'deki karar duruşmasında, tutuklu sanık Bülent A'nın "olası kastla öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 29 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin​​​​​​​ gerekçeli karar hazırlandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafede sanık Bülent A'nın tabanca ile ateş etmesi sonucu Mervenur Yararlık'ın öldüğü, arkadaşı S.K'nin yaralandığı belirtilen kararda, sanığın, tanıkların ve mağdurların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        Sanığın olay günü gerçekleşen telefon görüşmesinde kendisini ölümle tehdit eden müşteki ve maktulün bulunduğu konumu öğrendiği ifade edilen kararda, sanığın olay yerine gittiği, silahlı saldırının ardından da otomobile binerek bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

        Kararda, şu ifadelere yer verildi:

        "Taraflar arasında oluşan husumetten dolayı sanık şarjöründe 7 fişek bulunan silahla asıl hedef olan müşteki S.K'ye doğru tek el ateş etmiştir. Sanık her ne kadar soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan beyanlarında ve savunmalarında amacının öldürmek olmadığını, müşteki S.K'yi hedef alarak ayaklarına doğru sıktığını beyan etmiş ise de müşteki hakkında düzenlenen adli raporda, omzundan giriş-çıkış suretiyle bir santimetre olan yaralanmadan bahsedilmiştir. Bu haliyle sanığın müştekiyi ölümcül vücut bölgesini hedef alarak ateş etmek suretiyle yaraladığı anlaşılmıştır. Sanık, hedef alınan müşteki dışında masa etrafında oturmakta olan gruptan bir başkasını da vurabileceğini öngörmesine rağmen eyleminden vazgeçmeyip kararlılıkla ateş etmek suretiyle Mervenur Yararlık'ın ölümüne neden olmuştur."

        REKLAM

        Suçun olası kastla işlendiğinin mahkeme tarafından kabul edildiği belirtilen gerekçeli kararda, şu değerlendirmede bulunuldu:

        "Fail, hareketinden doğacak sonuçları bilerek ve isteyerek hareket etmişse kast gerçekleşmiştir. Buna karşılık, fail belli bir sonucu gerçekleştirmek üzere hareket ederken, bunun yanında başka sonuçların meydana gelmesini de göze almış ve bu sonuçlar da gerçekleşmişse, failin bu sonuçlar açısından da kasten hareket ettiği kabul olunur. Çünkü fail, asıl kastettiğinden başka, hareketinden doğacak diğer sonuçları tahmin ettiği veya öngördüğü halde hareketini devam ettirmiştir. Sanığın, maktulün tahrik edici söz ve davranışları nedeniyle üzerine atılı 'olası kastla öldürme' suçunu haksız tahrik altında işlediği mahkememizce kabul görmüştür. Sanığın, tahrik edici söz ve davranışları nedeniyle müşteki S.K'ye karşı üzerine atılı haksız tahrik altında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği mahkememizce kabul edilmiştir. Somut olayda kullanılan silahla sanığın '6136 sayılı Yasaya muhalefet' suçunu işlediği mahkememizce sabit görülmüştür. Sanığın fiilden sonraki davranışları, eylemini gerçekleştirmesinin akabinde olay yerinden uzaklaşması, pişmanlık göstererek neticenin oluşmasını engellemeye yönelik bir davranış gerçekleştirmemesi hususları dikkate alınarak hakkında TCK'nin 62. maddesinin uygulanmamasına karar verilmiştir."

        REKLAM

        Mahkeme, 29 Eylül'deki karar duruşmasında 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı "olası kastla öldürme", arkadaşı S.K'yi "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 29 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık Bülent A'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

        - Olay

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 8 Mart 2025'te, bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan bir kafede otururken sanık Bülent A'nın tabancayla ateş etmesi sonucu Mervenur Yararlık hayatını kaybetmiş, arkadaşı S.K. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Çermikli iş adamı gençlere 300 forma dağıttı
        Çermikli iş adamı gençlere 300 forma dağıttı
        Diyarbakır'da kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yak...
        Diyarbakır'da kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yak...
        Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 kişi yakalandı
        Amed Sportif Faaliyetler altyapısını güçlendirmek için futbol okullarını aç...
        Amed Sportif Faaliyetler altyapısını güçlendirmek için futbol okullarını aç...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, bir otelin açılış törenine katıldı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, bir otelin açılış törenine katıldı
        Amed Sportif Faaliyetler, Futbol Okulları Projesi'ni hayata geçirdi
        Amed Sportif Faaliyetler, Futbol Okulları Projesi'ni hayata geçirdi