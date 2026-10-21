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        Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:35 Güncelleme:
        Diyarbakır'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 kişi yakalandı

        Diyarbakır’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında, 20 Ekim 2026 tarihinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde ve devam eden çalışmalar kapsamında 1’i otomatik 8 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 10 adet şarjör, 235 adet fişek ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 13 şüpheliden 3’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 şüphelinin tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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