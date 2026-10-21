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        Diyarbakır'da kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:36 Güncelleme:
        Diyarbakır'da kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen dosya kapsamında, 20 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, ⁠13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ve devam eden çalışmalarda 1'i otomatik 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 10 şarjör, 235 fişek ve ⁠7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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