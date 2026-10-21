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        Çermikli iş adamı gençlere 300 forma dağıttı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iş adamı Almanya Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için, 300 adet forma dağıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Çermikli iş adamı gençlere 300 forma dağıttı

        Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iş adamı Almanya Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek için, 300 adet forma dağıttı.

        Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumayı ve sağlıklı bireyler olmalarını amaçlayan davranış, büyük bir takdirle karşılandı. Çocuklara ve gençlere 400 adet de Amed Sportif Faaliyetler takımının forması sözünü veren Demiroğlu, ilçede belirlediği iş yerine forma talep edenlerin isimlerini yazdırmalarını istedi. Memleketine hizmet etmeye devam edeceğini kaydeden Demiroğlu, toplumun her katmanından insanların gönüllerine dokunmaya devam edeceğini söyledi.

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