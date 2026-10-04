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        Akgüngör, Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı oldu

        Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Volkan Akgüngör seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Akgüngör, Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı oldu

        Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Volkan Akgüngör seçildi.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 1. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde konuşan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ilçe kongrelerinin devam ettiğini söyledi.

        İl Başkanlığı seçimiyle kongre süreçlerini tamamlayacaklarını belirten Gencan, "Güzel bir seçim sürecini hep beraber tamamlayacağız. Merkez ilçe yönetimimizi şimdiden tebrik ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

        Yeni Parti İl Başkanı Yücel Balkanlı da Akgüngör ve yönetimini tebrik ederek başarılar diledi.

        Akgüngör ise üyelerin teveccühüyle ön seçimi kazanarak delegelerin huzuruna çıktıklarını belirterek, Yeni Parti'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

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        Konuşmaların ardından yapılan seçimde Akgüngör, 259 oyla Yeni Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

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