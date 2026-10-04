BİR NEFES BİN ZEHİR - Nefes almakta zorlanınca sigarayı uzman desteğiyle bıraktılar
GÖKHAN BALCI/MESUT KARADUMAN - Uzun yıllar sigara kullanan Ali Kuday ve Arda Arıcı, yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından başvurdukları Sağlıklı Hayat Merkezinden aldıkları uzman desteğiyle bağımlılıklarından kurtuldu.
Giriş: 04.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
GÖKHAN BALCI/MESUT KARADUMAN - Uzun yıllar sigara kullanan Ali Kuday ve Arda Arıcı, yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından başvurdukları Sağlıklı Hayat Merkezinden aldıkları uzman desteğiyle bağımlılıklarından kurtuldu.
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