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        Edirne'de Anadoluyuz Biz Projesi kapsamındaki geziler başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında Edirne gezileri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Edirne'de Anadoluyuz Biz Projesi kapsamındaki geziler başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında Edirne gezileri başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerle buluşmasını hedefleyen proje dahilinde kente ilk ziyaret gerçekleştirildi.

        Projenin özel programı kapsamında İstanbul’un Çatalca ilçesinden Edirne’ye gelen engelli gençler ve refakatçileri, günübirlik programla kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini gezdi.

        Açıklamada, proje kapsamındaki Edirne gezilerinin 8 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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