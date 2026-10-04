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        Edirne'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Edirne'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.G., R.K. ve B.G., arasında Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G., R.K. ve B.G.'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan R.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralı B.G. ise aynı hastanedeki tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Kaçan şüpheli M.G., polis tarafından ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde yakalandı.

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        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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