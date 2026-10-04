Edirne'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.G., R.K. ve B.G., arasında Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G., R.K. ve B.G.'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan R.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralı B.G. ise aynı hastanedeki tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaçan şüpheli M.G., polis tarafından ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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