Edirne'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diğer yaralı B.G. ise aynı hastanedeki tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, M.G., R.K. ve B.G., arasında Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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