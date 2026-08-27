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        Trakya Üniversitesi ile Prizren "Ukshin Hoti" Üniversitesi arasında işbirilği adımları atıldı

        Trakya Üniversitesinin Balkan vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği "Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya giden Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Prizren "Ukshin Hoti" Üniversitesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:04 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi ile Prizren "Ukshin Hoti" Üniversitesi arasında işbirilği adımları atıldı

        Trakya Üniversitesinin Balkan vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği "Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kosova'ya giden Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, Prizren "Ukshin Hoti" Üniversitesini ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prizren "Ukshin Hoti" Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mentor Alishani ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdan Kervan ile gerçekleştirilen görüşmede, iki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

        Bu kapsamda akademik değişim programları, ortak projeler, çift diplomalı ortak yüksek lisans ve doktora programlarının hayata geçirilmesi ile Balkan Üniversiteler Birliğinin (BUA) Prizren'de gerçekleştirilecek bir sonraki toplantısının hazırlıkları değerlendirildi.

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        Birliğin sekretaryasını yürüten Trakya Üniversitesi ile ev sahibi Prizren "Ukshin Hoti" Üniversitesi arasında toplantının hazırlık ve organizasyon sürecine ilişkin yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatipler, geliştirilecek işbirliklerinin iki kurum arasındaki bağları güçlendireceğini ve Balkan vizyonu doğrultusunda yürüttükleri temasları kalıcı ve sürdürülebilir ortaklıklara dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Alishani ise yürütülecek ortak çalışmaların akademisyen ve öğrencilere yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

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