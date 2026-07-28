Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri TÜ'de Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü etkinliği düzenlendi

        TÜ'de Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü etkinliği düzenlendi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilik alanındaki en büyük fon programı olan Ufuk Avrupa Programı kapsamında "Edirne Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü"ne ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:25 Güncelleme:
        TÜ'de Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü etkinliği düzenlendi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilik alanındaki en büyük fon programı olan Ufuk Avrupa Programı kapsamında "Edirne Ufuk Avrupa Ulusal Bilgi Günü"ne ev sahipliği yaptı.

        Üniversitenin Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, katılımcıları üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Üniversitenin son yıllarda sınır ötesi iş birliği projelerine büyük önem verdiğini belirten Tan, yürütülen ve tamamlanan projelerin bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

        Üniversitede proje kültürünün önemli ölçüde geliştiğini dile getiren Tan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Müdürü Çağrı Yıldırım da Türkiye’deki kuruluşlara sunulan Ufuk Avrupa fırsatları, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktalarının sağladığı destekler, uluslararası konsorsiyum oluşturma süreçleri, proje hazırlama, bütçelendirme, proje ve risk yönetimi konularında katılımcılara bilgi verdi.

        İngilizce gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları, yurt dışından uzmanlar ve farklı kurumlardan temsilcilerle bir araya gelerek uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araçta fırsatçılığa ceza
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Anket için ismini vermiş icralık olmuştu! Sıcak gelişme...
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiasında 7 şüpheli tutuklandı!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Daha 12 yaşındaydı... Beslediği kuşlar ölümü oldu!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Otoyolda kâbus! Çarpıp önünü kestiler, saldırdılar!
        Yine karşı karşıya geldiler
        Yine karşı karşıya geldiler
        Gülben Ergen adliyede
        Gülben Ergen adliyede
        Forvette sürpriz düello!
        Forvette sürpriz düello!
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        27 ülkede yapılan ‘Sağlıklı Yaşamın Yükselişi’ araştırması sonuçları açıklandı
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Trump'tan kalıcı yaz saati açıklaması
        Teknede güneşlendi
        Teknede güneşlendi
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonu
        Avrupa birincisi oldu
        Avrupa birincisi oldu
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Ani Harabeleri'nin gizemli geçmişi
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokağı temizlerken ceset buldu!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!
        Tazminat 10 milyar dolara varabilir!

        Benzer Haberler

        Trafik kazasında ölen "Gofret" için tazminat kararı
        Trafik kazasında ölen "Gofret" için tazminat kararı
        Ürettiği balla İngiltere'nin en prestijli yarışmasında altın madalya kazand...
        Ürettiği balla İngiltere'nin en prestijli yarışmasında altın madalya kazand...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de kazaların yarısından fazlasına karışan motosiklet sürücülerine eğ...
        Edirne'de kazaların yarısından fazlasına karışan motosiklet sürücülerine eğ...
        Edirne'de tarım faaliyetlerinin ilk 6 aylık sonuçları değerlendirildi
        Edirne'de tarım faaliyetlerinin ilk 6 aylık sonuçları değerlendirildi
        Edirne'de toplu balık ölümlerinin yaşandığı göletten numune alındı
        Edirne'de toplu balık ölümlerinin yaşandığı göletten numune alındı