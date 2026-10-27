Bakan Tekin: "İmam hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da katıldığı İmam Hatipler Kuruluşu'nun 75. yılı ve İmam Hatipler Haftası programında, "İmam hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Erzurum İmam Hatipliler Derneği (ERZİMDER), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ERİHYADER) katkılarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, musiki konseriyle başladı. Programda ERZİMDER Başkanı Nihat Düzenli, açılış konuşması yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmasında imam hatip okullarının tarihi sürecine, 28 Şubat döneminde yaşanan katsayı mağduriyetine ve okullarda hayata geçirilen eğitim projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"İmam Hatip okulları ikinci kez 1951 yılında kurulur"

Kendisinin de Rize İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu belirten Bakan Tekin, "Ben İlim Yayma mezunu bir kardeşinizim. Rize İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Benim mezun olduğum dönemlerde İmam Hatip okulları Türkiye'nin en popüler okullarıydı. Meslek liseleri ve İmam Hatip liseleri sınavla öğrenci alıyordu. Ama hikaye oradan başlamadı. 1910'lu yıllarda ‘Bu anlamda pozitif ilimlerle dini eğitimleri birlikte verebilir miyiz?' tartışmasıyla ‘Eyyâmı Bâhire' adıyla okullar kurulur. Bu birinci kuruluş. Ardından hepinizin bildiği Tevhidi Tedrisat süreciyle birlikte bu okullar kapanır. Ne zamana kadar arkadaşlar? 1947 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı toplanır. 1947 kurultayında CHP şunu tartışıyor: ‘Ya köylere gidiyoruz, herkes cenazemizi kaldıracak imam kalmadı memlekette, bu vatandaş baskısı var, bizim bir çözüm bulmamız lazım.' 47 kurultayından sonra Şemsettin Günaltay başbakan olur ve bir yumuşama başlar. Ankara Üniversitesi bünyesinde İlahiyat Fakültesi kurulur. Ardından da 1951 yılında Tevfik İleri'nin Milli Eğitim Bakanı olduğu, Celalettin Ökten hocanın önerisiyle İmam Hatip okulları ikinci kez kurulur" dedi.

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"İmam Hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

1997 yılında imam hatip okullarındaki öğrenci sayısının önemli ölçüde azaldığını ifade eden Tekin, "1997 yılına geldiğimizde Türkiye'de yaklaşık 100 lise öğrencisinin 10 tanesi İmam Hatip'e gidiyor. Yaklaşık 40 tanesi meslek lisesine gidiyor. 28 Şubat 1997 günü biri ileri çıktı, dedi ki: ‘Biz burada Milli Güvenlik Kurulu adıyla bir kuruluz. İmam Hatip okullarına gidenlere, meslek liselerine gidenlere yükseköğretime devam etmek isterlerse eğer, katsayılarını diğer okullara göre daha dezavantajlı bir biçimde hesaplayacağız' dediler. Katsayı mağduriyeti böyle ortaya çıktı. Bu yetmedi. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi getirdiler. İlköğretim okulu adıyla okullar kurduk, İmam Hatip okullarının orta kısımları, meslek liselerinin orta kısımları otomatikman kapandı. İmam Hatip okullarındaki öğrenci sayısı yüzde 2'ye düştü arkadaşlar. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o gün eski Türkiye'ye ne kadar yasak varsa hepsini ortadan kaldırmaya ah edecektik, yemin ettik ve teker teker hepsini tarihin çöpüne kaldırdık. Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat iradesi 2002 yılında bitti. Önce katsayı engelini kaldırdık, ardından 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim garabetini ortadan kaldırdık ve İmam Hatip okulları yeniden özgürlüğüne kavuştu. O yüzden şimdi size diyorum ki: İmam Hatip okullarının üçüncü kurucusu kimdir? İmam Hatip okullarının üçüncü kurucusu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

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"25 binin üzerinde hafızın icazet almasına vesile oldu"

İmam hatip okullarında proje okulu uygulamasını başlattığını belirten Tekin, eğitim süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Ardından bu kardeşiniz 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı iken İmam Hatip okullarındaki eğitim süreçlerinin biraz değiştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini arz ettim ve İmam Hatip okullarında proje okulu uygulamasını ben başlattım o tarihte. İmam Hatip okullarında hafızlık projesinden spor projektörüne, dini musiki projesinden fen ve sosyal bilimler programı uygulayan İmam Hatip okullarına kadar çok farklı okul, İmam Hatip okulları projeler uygulamaya başladı. Bütün bu projeler içerisinde her şeyiyle içerisinde olduğum çok önemli bir proje, gurur duyduğum bir proje: Örgün eğitimle beraber hafızlık projesi. 8 yıl İmam Hatip'e giden bir öğrenci bu 8 yıl boyunca alacağı Kur'anı Kerim dersleriyle hafız olamaz mı acaba? Hafızlık projesini böyle başlattık ve bugün çok şükür tahmin ediyorum mezunlarla birlikte 25 bin üzerinde hafızın İmam Hatip okullarımızda hafızlık icazeti almasına vesile oldu."

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Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.