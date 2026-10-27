Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu: (2)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz 2002 yılında iktidara gelirken sizlere dedik ki: 'Milletin parasını çalan herkesten hesap soracağız.' Bu hesabı da bugüne kadar sorduk, sormaya da devam edeceğiz." dedi.

Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, insanların milli ve manevi değerlerine sahip çıkması için müfredatta çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda yaptıkları birçok çalışmanın yanında yemek kültürleri ve geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu ifade eden Tekin, "Çocuklarımız, bizim coğrafyamıza ait yöresel ürünleri, yöresel yemekleri hem nasıl hazırlandığını, ne için bunu yapıyoruz bunu bilsin hem de nasıl servis edileceğini bilsin, sofra kültürüne, bizim yemek adabımıza sahip olsun diye Türkiye'de 7 ilde gastronomi lisesi açtık. Buralarda çocuklarımız yetiştiğinde turizme, bölgesel değerlerin ulusal çapta tanıtılmasına, dünya çapında tanıtılmasına katkı verecekler." diye konuştu.

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- "Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız"

Bakan Tekin, AK Parti'nin 12 milyondan fazla üyeye sahip olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"İnsanın doğasında maalesef yanlışa meyletme var. Siyaset bilimi literatüründe insan doğasıyla ilgili yapılan analizlerde hep bunun üzerine vurgu yapılır. Siyasi partilerin içerisinde de yanlış yapanlar mutlaka olur. Önemli olan yanlış yapanlardan sonra nasıl tavır aldığınızdır. Daha önce burada konuşurken Yeşil Vadi filmine atıf yapmıştım ve demiştim ki düzenbaz birinin Tosunpaşa kılığına soktuğu bir kişi kendisini genel başkan zannediyor demiştim ve uyarmıştım sen kendini genel başkan zannediyorsun ama düzenbazın teki seni aldatıyor, seni kandırıyor, sana numara yapıyor. Düzenbazlara güven olmaz. O da düzenbazlara sahip çıkıyordu. Ondan sonra yaşananlar da böyle oldu. Otel odasında havlularla yakalanan belediye başkanına sahip çıktı. Baklava kutusunda rüşvet alan belediye başkanına sahip çıktı.

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Tıpkı Banker Bilo'da Şener Şen sürekli aldatıyor, kandırıyor. Ondan sonra da diyor ki 'Seni kandırdım ama hele bir sor niye?' Kandıranı ve yalan söyleyeni meşrulaştırıyordu. Maalesef Türkiye'de böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. Sahtekarlara, hırsızlara sahip çıkan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Tayyip Erdoğan'la sahtekara sahip çıkan muhalefet arasındaki fark Tayyip Erdoğan dedi ki 'Babamın oğlu bile olsa hırsızlığı yapan, yanlışı yapan kimse kapının önüne koyarım, gereğini yaparım.' Öteki de diyor ki, 'Onlar çaldı da hele bir sor ki niye?' Gözümüzün içine baka baka Banker Bilo'daki gibi bizi kazıklamaya çalışıyorlar. Biz Tayyip Erdoğan'la beraber siyaset yapan insanlarız ve şuna inanıyoruz. Biz Tayyip Erdoğan'ı bugün tanımadık. Ben 1989'dan beri tanıyorum. Tayyip Erdoğan'ın yanında hırsızlık, arsızlık, yolsuzluk yapanın yeri yoktur."

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- "Tayyip Erdoğan sizin sürekli karşınıza çıkacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışa karşı tutumunu paylaşan Tekin, şunları kaydetti:

"(Fon soruşturması) Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın, Devlet Denetleme Kurulumuzun çok kapsamlı bir çalışma içerisinde olduğu ve bu konuda bu işi sadece ekranların önünde yapan kişiler değil yani sadece bize sunulan kişiler değil, asıl bu işi organize eden kişiler, bu tezgahı kuran kişiler ortaya çıkmadan, onlar cezalandırılmadan Tayyip Erdoğan sizin sürekli karşınıza çıkacak ve 'onları bulacağız, mutlaka cezalandıracağız' diyecektir. Çünkü Tayyip Erdoğan bunu istiyor.

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Şu anda yaptığımız şeyde diğerleri bizi kendileri ile karıştırıyorlar. Diğerleri bizi hırsızlık yapan, insanlara kendileri sahip çıktıkları gibi bizim de sahip çıkacağımızı zannediyorlar ama ben dediğim gibi 1989'dan beri tanıdığım bir Tayyip Erdoğan var. Bugüne kadar en küçük bir yanlışını, hırsızlığını gördüğü, hiç kimseye sahip çıkmadığı, herkesin cezasını verdiği gibi bunun da cezasını verecek. Biz 2002 yılında iktidara gelirken sizlere dedik ki: 'Milletin parasını çalan herkesten hesap soracağız.' Bu hesabı da bugüne kadar sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Bu yanlışı yapanlar, bu yanlışa vesile olanlar, bu tezgahı kuranlar kimse en kısa zamanda bulunup gerekli işlemler yapılacak. Bunun teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorum."

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Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ile Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

(Bitti)