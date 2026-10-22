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        Başkan Sekmen'den iş hayatına atılacak gençlere önemli tavsiyeler

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Genç Finansçılar Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen İş DünyasıÖğrenciKatılım Bankacılığı Sektör Buluşmaları zirvesine katıldı. Başkan Sekmen, iş hayatına atılacak olan gençler ve mühendislere önemli tavsiyelerde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Başkan Sekmen'den iş hayatına atılacak gençlere önemli tavsiyeler

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Genç Finansçılar Derneği’nin iş birliğiyle düzenlenen İş DünyasıÖğrenciKatılım Bankacılığı Sektör Buluşmaları zirvesine katıldı. Başkan Sekmen, iş hayatına atılacak olan gençler ve mühendislere önemli tavsiyelerde bulundu.

        Başkan Sekmen, "Ülkemiz, son yıllarda finans sektörünün geliştirilmesi, yatırım imkânlarının çeşitlendirilmesi ve katılım finans sisteminin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atmaktadır" dedi.

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, üretim ve yatırım odaklı büyümenin desteklenmesi, ülkemizin finansal kapasitesinin artırılması ve uluslararası finans alanındaki konumunun güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır" diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "İnanıyorum ki finans sektörüyle iş dünyamız arasında kurulacak güçlü iş birlikleri, Erzurum’umuzun ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunacaktır. Bugünkü zirvemizin en kıymetli taraflarından biri de gençlerimizin doğrudan sektör temsilcileriyle bir araya gelmesidir. Üniversitelerimizde öğrenim gören gençlerimizin, iş hayatının içerisinde bulunan yöneticilerimizin bilgi ve tecrübelerinden istifade etmesini son derece önemsiyorum. Çünkü mesleki başarı, yalnızca teorik bilgiyle elde edilmiyor. Bilginin tecrübeyle birleşmesi, gençlerimizin iş dünyasını yakından tanıması, sektörün ihtiyaçlarını öğrenmesi ve kendisini bu doğrultuda yetiştirmesi gerekiyor. Bugün burada katılım bankalarımızın yetkililerinin, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri yöneticilerinin gençlerimizle bir araya gelmesi, işte bu bakımdan çok kıymetlidir. Gençlerimiz finans sektöründeki gelişmeleri doğrudan alanında uzman isimlerden dinleme, mesleki imkânları öğrenme ve kariyer hedeflerine dair önemli bilgiler edinme fırsatı bulacaklar. Büyüklerimiz, ‘İş bilenin, kılıç kuşananın’ demişler. Her işin ehline verilmesi, bilgi ve tecrübenin doğru değerlendirilmesi, gayretin ve emeğin karşılığını bulması bizim çalışma anlayışımızın temel esasları arasındadır. İşte bu nedenle kıymetli sektör temsilcilerimizin tecrübeleriyle gençlerimizin heyecanının buluşmasını da bu anlayışla değerlendiriyorum. Bir tarafta yıllarını finans sektörüne vermiş, bilgi ve birikim sahibi yöneticilerimiz; diğer tarafta meslek hayatına hazırlanmakta olan, öğrenmeye ve üretmeye hevesli gençlerimiz var. İşte bu buluşmanın ortaya çıkaracağı imkânlardan en güzel şekilde istifade edilmesini arzu ediyorum."

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        Bu arada Başkan Sekmen, organizasyondan ötürü Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na teşekkür etti.

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