Erzurum'da 45 milyon yıllık Gökkuşağı Tepeleri'nde sonbahar güzelliği

Oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı ve dünyada benzerinin Çin'de bulunduğu belirtilen Oltu'nun rengarenk tepeleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinde farklı renkleriyle dikkati çeken ve oluşumunun 45 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen Gökkuşağı Tepeleri, dronla görüntülendi.

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