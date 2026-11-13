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        Dedesinin kendisi için diktirdiği bar elbisesini 58 yıldır özenle saklıyor

        Ailesinden kalan antika eşyaları yıllardır özenle muhafaza eden Muhittin Çetin İpçioğlu (64), dedesinin 1968 yılında kendisi için diktirdiği bar elbisesini koleksiyonunun en kıymetli parçalarından biri olarak saklıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Dedesinin kendisi için diktirdiği bar elbisesini 58 yıldır özenle saklıyor

        Ailesinden kalan antika eşyaları yıllardır özenle muhafaza eden Muhittin Çetin İpçioğlu (64), dedesinin 1968 yılında kendisi için diktirdiği bar elbisesini koleksiyonunun en kıymetli parçalarından biri olarak saklıyor.

        Çocukluk yıllarında anahtarlık biriktirerek başladığı merakını zamanla genişleten koleksiyoncu, dedelerinden ve aile büyüklerinden kalan eşyaları temizleyerek düzenledi ve geçmişten günümüze ulaşan çok sayıda hatırayı bir arada yaşatıyor.

        Koleksiyonunda bar elbisesinin yanı sıra 1930 model fotoğraf makinesi, 1928 model Siemens marka radyo, aile işletmesinin ilk hesap makinesi ile süngü ve kamalar gibi farklı dönemlere ait eşyalar da bulunuyor. 150 parçadan oluşan koleksiyonunu ticari amaçla değil, aile geçmişini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için biriktiren İpçioğlu, eşyalarını ileride oğluna ve torununa bırakmayı hedefliyor.

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        "Dedem, ben 56 yaşlarındayken bu elbiseyi diktirmişti"

        Koleksiyon merakının anahtarlıklarla başladığını ifade eden Muhittin Çetin İpçioğlu, "Çocuk yaşlardan itibaren harçlığımdan biriktirdiğim paralarla anahtarlıklar alıyordum. Daha sonra ailemizden, atalarımızdan ve dedelerimizden kalan antika eşyaları da bir araya getirmeye başladım. Koleksiyonumdaki eşyaların büyük bölümü aile büyüklerimizden kalan hatıralardan oluşuyor. Yalnızca araba maketlerini kendim satın aldım. Ailemizden kalan eşyaları temizleyip düzenledim ve belirli bir tasnife göre yerleştirdim. Koleksiyonumda dedemin benim için diktirdiği bar elbisesi, babamın 1930 model fotoğraf makinesi ve dükkânımızın ilk hesap makinesi gibi birçok hatıra bulunuyor. Dedem, ben 56 yaşlarındayken, 1968 yıllarında bu elbiseyi diktirmişti. Ben de 12 Mart ve 29 Ekim bayramlarında giyerdim. Babam ise 1974 yılında, ilkokul birinci sınıftayken, okulda teşekkür belgesi almam üzerine bana hediye olarak bir fotoğraf makinesi almıştı." diye konuştu.

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        "Amacım, ailemizden kalan bu hatıraları gelecek nesillere aktarmak"

        Koleksiyonunda en az 200 yıllık olduğunu tahmin ettiği süngü ve kamaların da bulunduğunu belirten İpçioğlu, şunları söyledi: "Bunlar benim çocukluğumda da evimizde bulunuyordu. Bir de 1928 model Siemens marka radyomuz var. İlkokul yıllarımda cuma günleri radyoda yayımlanan halk hikâyelerini okula gitmeden önce dinlerdim. Koleksiyonumda tahminen 100150 parça eşya bulunuyor. Henüz tek tek saymadım. Bunları ticari bir amaçla değil, tamamen hobi olarak biriktiriyorum. İleride koleksiyonumu oğluma, ondan sonra da torunuma devretmek istiyorum. Amacım, ailemizden kalan bu hatıraları gelecek nesillere aktarmak"

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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