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        Erzurum Şehir Hastanesi hekimlerinden organ bekleyen binlerce hasta için bağış çağrısı

        Erzurum Şehir Hastanesi hekimleri, hayata tutunmayı bekleyen binlerce hasta için organ bağışı çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Erzurum Şehir Hastanesi hekimlerinden organ bekleyen binlerce hasta için bağış çağrısı

        Erzurum Şehir Hastanesi hekimleri, hayata tutunmayı bekleyen binlerce hasta için organ bağışı çağrısında bulundu.

        Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, organ bağışının bir insana verilebilecek en büyük armağan olduğunu belirtti.

        Hastanede organ bağışına teşvik için farkındalık çalışması yaptıklarından bahseden Fakirullahoğlu, "Ülkemizde organ bekleyen binlerce insanımız var. Bir insanın yaşam yitirdikten sonra başka hayatlara can olması, vicdani ve insani açıdan eşsiz bir erdemdir. Erzurum Şehir Hastanesi olarak, organ bağışı bilincinin yaygınlaşması için tüm ekiplerimizle sahada çalışmaya, vatandaşlarımızı bu konuda aydınlatmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki, yapılan her bağış hayata yeniden tutunan bir can demektir." ifadelerini kullandı.

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        Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Can ise organ bağışının hastalar için umut olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ülkemizde 30 binin üzerinde insan organ nakli bekliyor. Bu insanlar için organ bağışı yalnızca bir umut değil, yeniden hayata tutunabilmenin ta kendisidir. Organ bağışı, kişinin hayattayken kendi özgür iradesiyle, yaşamını yitirdikten sonra organ ve dokularının başka insanların sağlığına kavuşması için kullanılmasına izin vermesidir. Eğer siz de henüz organ bağışında bulunmadıysanız, bu iyiliği ertelemeyin, hemen e-Nabız uygulamasına girin ve organ bağışı beyanınızı tamamlayın. Bu anlamlı kararınızı sevdiklerinizle de paylaşın. Sizin için birkaç dakika süren bu karar, bir başkası için yeni bir hayatın başlangıcı olabilir."

        Galeri
        Galeri

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