Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit ailesini, gaziyi ve engelli genci ziyaret etti

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit ailesini, gaziyi ve engelli genci ziyaret etti

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, engelli Yusuf Talha Gündüzhev'i, şehit polis Orhan Dilekçi'nin ailesini ve gazi Yaşar Arslan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit ailesini, gaziyi ve engelli genci ziyaret etti

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, engelli Yusuf Talha Gündüzhev'i, şehit polis Orhan Dilekçi'nin ailesini ve gazi Yaşar Arslan'ı ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, kentte bazı ziyaretlerde bulundu.

        Vali Baruş, engelli Yusuf Talha Gündüzhev'i ziyaret ederek aileyle görüştü, 22 yaşındaki gencin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Şehit polis memuru Orhan Dilekçi’nin ailesini ziyaret eden Baruş, şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

        Vali Baruş, gazi Yaşar Arslan’ı da evinde ziyaret ederek kendisiyle sohbet etti.

        Ziyaretlerde Vali Baruş'a, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu Erzurum'da düzenl...
        Uluslararası Orta Koridor Palandöken Diplomasi Sempozyumu Erzurum'da düzenl...
        Milli kick boksçuların Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi altın madalya
        Milli kick boksçuların Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefi altın madalya
        İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
        İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
        Devlet desteğiyle sera kurdu, hobisini 5 tonluk üretime dönüştürdü
        Devlet desteğiyle sera kurdu, hobisini 5 tonluk üretime dönüştürdü
        Erzurum'da bir haftada 11 silah ele geçirildi
        Erzurum'da bir haftada 11 silah ele geçirildi
        İletişim Fakültesi akademisyenlerinin çalışması Scopus Q2 dergisinde yayıml...
        İletişim Fakültesi akademisyenlerinin çalışması Scopus Q2 dergisinde yayıml...