Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Dünya Diyabet Günü" farkındalığı

Erzurum Şehir Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığına dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla hastane bünyesinde özel bir "Diyabet Ölçüm Standı" kurdu.

Hastane yönetiminden yapılan paylaşımda, toplum sağlığını korumak ve diyabet konusunda farkındalığı artırmak için çeşitli bilgilendirme ve tarama faaliyetlerinin başlatıldığı belirtildi. Kurulan stantta sağlık personeli eşliğinde vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapılırken, diyabetten korunma yolları ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Erzurum Şehir Hastanesi yetkilileri, diyabette erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek yaptıkları davette şu ifadelere yer verdi: "Sağlığınızı önemsiyor, farkındalığı birlikte büyütüyoruz. Diyabetin erken teşhisi ve sağlıklı bir yaşam için hastanemizde kurduğumuz Diyabet Ölçüm Standımıza tüm hastalarımızı ve misafirlerimizi bekliyoruz. Küçük bir ölçümle büyük adımlar atın; sağlığınızı birlikte koruyalım."