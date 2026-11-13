Bugüne kadar Dağ Bisikletinde adından söz ettiren Erzurum, artık pistlerde de adını duyurmaya başladı. Melisa Ateş, Türkiye Kupası’nda Bronz Madalya Kazandı

58 Kasım 2026 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Pist Bisikleti Türkiye Kupası 4. Etap yarışlarında Erzurumlu sporcu Melisa Ateş, U13 Kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Yıldız bisikletçi Erzurum adına bronz madalya kazanmanın gururunu yaşadı. 2 kilometre Scratch (8 tur) final yarışında mücadele eden Kar Beyaz Spor Kulübü sporcusu Melisa Ateş, sergilediği başarılı performansla bronz madalyanın sahibi oldu.

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Pist bisikletinde yeni bir başlangıç, ilk başarılar

Bisikletin özellikle dağ bisikleti branşında önemli bir sporcu potansiyeline sahip olan Erzurum, son dönemde pist bisikletinde de kendisini göstermeye başladı. Henüz yeni yeni katılım sağlanan pist bisikleti yarışlarında elde edilen bu derece, ilimizde bisiklet sporunun farklı disiplinlerde gelişmesi adına büyük önem taşıyor. Erzurum’da bisiklet sporunun gelişimi için gerçekleştirilen yatırımların sportif başarılara dönüşmeye başlaması ise geleceğe yönelik umutları artırıyor.

Erzurum bisikletine 6 milyon TL’lik önemli yatırım

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’un göreve gelmesinden itibaren ilimizde birçok bireysel spor branşına yönelik gerçekleştirilen destek ve yatırımlar, bisiklet branşında da önemli bir ivme kazandırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilk kez yaklaşık 6 milyon TL değerinde bisiklet malzemesi ve antrenman ekipmanının temin edilmesi, Erzurum’da bisiklet sporunun altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu. Sporcuların antrenman imkânlarını geliştiren, teknik altyapıyı güçlendiren ve farklı bisiklet disiplinlerinde faaliyet gösterilmesine imkan sağlayan bu yatırımların karşılığının ulusal yarışlarda alınmaya başlanması, Erzurum bisikleti adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Hedef daha fazla sporcu, daha fazla başarı

Erzurum’da bisiklet sporunun yalnızca dağ bisikletiyle sınırlı kalmadan pist bisikleti başta olmak üzere farklı disiplinlerde gelişmesi, daha fazla sporcunun bisikletle tanışması ve ulusal düzeyde başarı elde etmesi hedefleniyor. Melisa Ateş’in Türkiye Kupası’nda elde ettiği üçüncülük, bu gelişimin ilk önemli göstergelerinden biri olurken, yapılan yatırımların ve verilen desteklerin önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara zemin hazırlaması bekleniyor. Pistlerdeki başarı ile Dadaşların göğsünü kabartan sporcu ve antrenörler, "Bu önemli başarıya katkı sunan başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez’e ve Doğu Anadolu Bisiklet Bölge Temsilcisi ve Erzurum İl Temsilcisi Ramis Başkaya’ya bisiklet branşına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye Kupası’nda ilimizi başarıyla temsil eden sporcumuz Melisa Ateş’i, antrenörlerini ve Kar Beyaz Spor Kulübü ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Erzurum bisikleti gelişiyor, yatırımlar meyvesini veriyor, yeni şampiyonlar yetişiyor!" diye konuştular.