Erzurum'da tarım arazileri masaya yatırıldı

Gündemde yer alan maddelerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde detaylı olarak görüşüldüğü toplantı, kurul üyelerinin değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Vali Aydın Baruş’un başkanlığında düzenlenen toplantıya, kurul üyesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelindeki tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve arazi kullanımına ilişkin gelen talepler ele alındı.

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