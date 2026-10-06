Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum Şehir Hastanesi'nde ekim ayında 12 branşta mesai dışı poliklinik hizmeti

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde ekim ayında 12 branşta mesai dışı poliklinik hizmeti

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde ekim ayında 12 branşta akşam poliklinik hizmeti devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde ekim ayında 12 branşta mesai dışı poliklinik hizmeti

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde ekim ayında 12 branşta akşam poliklinik hizmeti devam ediyor.

        Hastanede ekim ayında çocuk alerjisi, çocuk nörolojisi, göğüs hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, üroloji, göz hastalıkları, genel cerrahi, kardiyoloji, kulak burun boğaz hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, perinatoloji ile psikiyatri branşlarında mesai dışı poliklinik hizmeti veriliyor.

        Haftanın belirli günlerinde 16.30-18.30 saatleri arasında veya 19.00'a kadar sunulan hizmetlerden​​​​​​​ yararlanmak isteyen vatandaşların, 182'yi arayarak veya MHRS üzerinden randevu oluşturması gerekiyor.

        Akşam polikliniği ile gündüz hastaneye gelemeyen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılıyor.

        REKLAM

        Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla mesai dışı poliklinik hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti.

        Özellikle gündüz hastaneye gelme imkanı olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesini önemsediklerini ifade eden Fakirullahoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak ve hizmet kalitemizi daha da artırmak amacıyla mesai dışı poliklinik hizmetlerimize devam ediyoruz. Özellikle mesai saatlerinde hastaneye gelme imkanı olmayan vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmasını önemsiyoruz. Bu hizmetlerin sunulmasında özveri gösteren hekim arkadaşlarıma ve tüm hastane personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız 182'yi arayarak veya cep telefonlarındaki MHRS uygulaması üzerinden randevu oluşturarak mesai dışı poliklinik hizmetlerimizden yararlanabilir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        AK Parti’den üç kritik düzenleme mesajı
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Ekim 2026 haberleri
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        TFF'den flaş toplantı kararı!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Gözaltındaki şüphelilerin bulunduğu polis otobüslerini takip ettiler!
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        Brezilya'da yeniden ‘Bolsonaro’ fırtınası
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        81 milyar dolarlık satın alma tamamlandı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Almanya'da eski istihbarat şefine casusluk suçlaması
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
        Erzurum'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü öldü
        Hırvatistan'dan madalyayla dönen güreşçiler, Erzurum'da çiçeklerle karşılan...
        Hırvatistan'dan madalyayla dönen güreşçiler, Erzurum'da çiçeklerle karşılan...
        Sigorta şirketi, ekibinin dikkati sayesinde müşterilerini dolandırılmaktan...
        Sigorta şirketi, ekibinin dikkati sayesinde müşterilerini dolandırılmaktan...
        Milli sürat patenci Furkan Akar'ın hedefi başarılarına Dünya Turu madalyası...
        Milli sürat patenci Furkan Akar'ın hedefi başarılarına Dünya Turu madalyası...
        Erzurum'da turist sayısı 2025'in 8 ayına göre yüzde 36,9 arttı
        Erzurum'da turist sayısı 2025'in 8 ayına göre yüzde 36,9 arttı
        Erzurum'da adalet hizmetine katkı sunacak yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı ye...
        Erzurum'da adalet hizmetine katkı sunacak yaklaşık 2 bin bilirkişi adayı ye...