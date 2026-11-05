Erzurum'da 1 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Ayrıca şüphelinin S.K'nin çeşitli suçlardan 15, müştekinin de 5 kaydının olduğu öğrenildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri de şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bir ikamette B.G. (30) ve S.K. (33) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.