Erzurum'da 4 araçlı kaza zincirleme kaza

Kaza, Yakutiye ilçesine bağlı Konuralp Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tali yoldan çıkan araç ile seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki iki otomobile daha çarptı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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