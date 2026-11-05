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        Erzurum'da "İyilik var" hareketiyle lösemili minik kalpler sanatla buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "İyilik Var" hareketi kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile LÖSEV iş birliğinde lösemili çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Minik ellerin toprağa şekil verdiği programda sanat, dayanışma ve umut bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Erzurum'da "İyilik var" hareketiyle lösemili minik kalpler sanatla buluştu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "İyilik Var" hareketi kapsamında, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile LÖSEV iş birliğinde lösemili çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Minik ellerin toprağa şekil verdiği programda sanat, dayanışma ve umut bir araya geldi.

        28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Erzurum Engelli Aktif Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, lösemili çocuklar ile özel gereksinimli bireyler sanat ve doğa atölyelerinde buluştu.

        Çocukların atölye çalışmalarına katılma talepleri doğrultusunda hazırlanan programda çini, seramik, çömlek, resim, doğa ve bilim atölyelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Toprağa şekil vererek kendi saksı ve kalemliklerini hazırlayan çocuklar, eserlerini rengârenk boyadı. Saksılarına çiçeklerini diken minikler, üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşadı.

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        İl Müdürü Hasan Aykut: "Çocuklarımızın mutluluğu en büyük kazancımız"

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinliğin çocukların sosyal hayata katılımı, dayanışma ve toplumsal farkındalık açısından önemine dikkat çekti.

        Çocukların sanatla buluşmasının sosyal ve duygusal gelişimleri açısından değer taşıdığını vurgulayan Aykut, özellikle zorlu tedavi süreçlerinden geçen çocukların kendilerini güçlü, mutlu ve toplumun ayrılmaz bir parçası olarak hissetmelerinin önemine işaret etti.

        Aykut, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan "İyilik Var" hareketinin gönüllülük ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, çocukların yaşamlarına olumlu katkı sağlayan sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemini ifade etti.

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        Sanatla gönül köprüleri kuruldu

        Lösemili çocukların özel gereksinimli bireylerle aynı atölyelerde bir araya gelmesi, etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Birlikte üretmenin sevincini paylaşan çocuklar arasında gönül köprüleri kurulurken, sanatın birleştirici gücü ön plana çıktı.

        Etkinlik boyunca çocukların heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, ortaya çıkan eserler dayanışmanın ve ortak üretimin güzel örneklerini oluşturdu.

        İyilik paylaşıldıkça büyüyor

        "İyilik Varsa Biz de Varız" sloganıyla gerçekleştirilen programda, lösemili çocuklara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması, gönüllülük bilincinin geliştirilmesi ve dayanışma kültürünün yaygınlaştırılması amaçlandı.

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        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, çocukların mutluluğuna ortak olmak ve daha fazla hayata umutla dokunmak amacıyla vatandaşlara "İyilik Var" hareketine katılım çağrısında bulunuldu.

        Minik ellerin toprağa şekil verdiği etkinlikte her eserde emek, her gülümsemede umut, her dokunuşta iyilik vardı.

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