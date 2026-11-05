Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı
Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yolcu konumundaki H.A'nın (32) üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Çeşitli suçlardan 5 kaydının olduğu öğrenilen H.A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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