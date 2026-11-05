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        Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yolcu konumundaki H.A'nın (32) üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Çeşitli suçlardan 5 kaydının olduğu öğrenilen H.A, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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