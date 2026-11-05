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        Tüketici Hak Arama Derneğinden WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesine karşı uyarı

        Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, artan WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesine karşı çeşitli uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Tüketici Hak Arama Derneğinden WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesine karşı uyarı

        Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Avukat Mehmet Raşit Çavuşoğlu, artan WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesine karşı çeşitli uyarılarda bulundu.

        Çavuşoğlu, AA muhabirine, WhatsApp hesap güvenliği ihlallerinin maddiyatı, özel hayatı, haberleşme gizliliğini ve kişisel verileri de etkileyebildiğini belirtti.

        WhatsApp üzerinden gelen para taleplerinde dikkatli olunması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Acele ettiren ve farklı bir hesaba para göndermenizi isteyen mesajlarda, ilgili kişiyi bildiğiniz numarasından ayrıca arayıp talebi doğrulayın." dedi.

        Çavuşoğlu, işletim sistemi ve uygulama güncellemelerinin ertelenmemesi gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

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        "Uçtan uca şifreleme, mesajların iletim sırasında korunması açısından önemli bir güvenlik katmanıdır. Ancak telefonun veya hesap erişiminin ele geçirilmesine karşı tek başına mutlak güvence sağlamaz. Bir kişinin hesabından onun kimliğine bürünerek yakınlarını aldatıp para göndermelerini sağlamanın, şartları oluştuğunda Türk Ceza Kanunu'nun bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur.

        Bu suçta, kanuni yaptırım ve indirimler uygulanmadan önceki hapis cezası aralığı 4 yıldan 10 yıla kadardır. Ayrıca 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülür. Kanun, para cezasının miktarı bakımından suçtan elde edilen menfaatin 2 katını alt sınır olarak belirler. Her dosyada sonuç ceza, kişinin eylemi ve uygulanacak hükümlere göre mahkemece belirlenir."

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        Çavuşoğlu, konuya ilişkin alınabilecek önlemleri şu şekilde açıkladı:

        "Telefonun işletim sistemini ve WhatsApp'ı güncel tutun, 2 adımlı doğrulamayı etkinleştirin, doğrulama kodlarınızı ve hesap güvenliği bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Bağlı cihazlar bölümünü kontrol ederek tanımadığınız oturumlardan çıkış yapın. Bazı gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimin bu listede görünmeyebileceğini unutmayın. Kaynağı belirsiz bağlantıları ve reklamları açmayın, güvenilir olmayan yerlerden uygulama veya dosya indirmeyin. Para talebi tanıdığınız kişinin hesabından gelse bile, transferden önce o kişiye ayrı bir kanaldan ulaşarak doğrulayın."

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