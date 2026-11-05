Erzurum'da iş insanı Kur'an kursuna 2 bin metrekare arsa bağışladı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir iş insanı inşası devam eden Kur'an kursuna 2 bin metrekarelik arsa bağışladı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, iş insanı Hayati Kasal, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal'ı makamında ziyaret etti.

Kasal'ın ziyaretinde ilçede yapımı devam eden Mehmet Güngör, Kur'an kursu için 2 bin metrekare büyüklüğünde arsa bağışladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitime, hayra ve toplumsal değerlere yönelik bu anlamlı bağış, ilçemizde takdirle karşılandı. Hayırsever vatandaşımızın bu örnek davranışı, gelecek nesillerin yetişmesine ve manevi değerlerimizin yaşatılmasına önemli katkı sağlayacak. Bu kıymetli bağışından dolayı Kasal'a teşekkür ediyor, hayrının kabul olmasını temenni ediyoruz."