Erzurum'da kadın dayanışması buluşması

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu, Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Kadın Meclisi üyeleri, AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu ve beraberindeki kadın heyeti ile bir araya geldi.

Ziyarette, Erzurum’un yerel sorunları, kent konseylerinin çalışmaları, kadınların toplumsal hayattaki yeri ve şehir yönetiminde ortak akıl ve iş birliğinin önemi ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Esra Kaplanoğlu, Erzurum Kent Konseyi’nin şehrin nabzını iyi tuttuğunu belirterek, yerel sorunların ulusal düzeye taşınmasında önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

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Kent Konseyi çalışmalarında gönüllü olarak görev alanları takdir ettiğini belirten Kaplanoğlu, bu çabaların yerelde toplumsal bilinç oluşturulmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi. Yerel yönetimler ile kent konseyleri arasındaki bağların güçlü tutulmasının önemine dikkat çeken Kaplanoğlu, şöyle konuştu: "Erzurum Kent Konseyi’nin çalışmalarına baktığımızda, kurumsal yapısını tamamlamış güçlü bir oluşumla karşılaşıyoruz. Bizim tarihimizde kadın, devletin kurucu iradesinde en başından beri vardır. Bu iradeyi bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde siyasetin her kademesinde daha da güçlü kılıyoruz. Bizler de daha etkin çalışmaların yapılması için gerekli desteği sağlayacağız. Kent Konseyi’nin güzide ekibinin bu konulardaki önerilerini ve görüşlerini ortaya koyması, çözüm odaklı bir anlayış sergilemesi memnuniyet vericidir. Birlikte yaşamanın, şehri birlikte teneffüs etmenin, sorunları ve çözüm yollarını birlikte sahiplenmenin verdiği bir güven içerisindeyiz. Başta Kent Konseyimizin kıymetli Başkanı Hüseyin Tanfer olmak üzere yürütme kurulundaki bütün arkadaşlarıma görüş ve önerilerini ifade etmelerinden, şehre karşı hasbi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar AK Parti teşkilatı olarak ülkemiz için nasıl özveriyle çalıştıysak, bundan sonra da oluşturmayı planladığımız dinamik kadromuzla aynı kararlılık ve azimle ilimizin sorunlarını çözüme ulaştırmak, daha güzel ve daha iyi bir Erzurum için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu bağlamda Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer’e ve şahsında tüm yürütme kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

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Tanfer: "Ortak paydamız kadim şehir Erzurum"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise Kent Konseyi çalışmalarının Erzurum’da yaşayan herkese ve her kesime hitap ettiğini belirtti. Yerel ve merkezi yönetim kuruluşlarının etkin katılımının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşların katkılarıyla güçlü bir sivil inisiyatif oluşturduklarını ifade eden Tanfer, şunları söyledi: "Kadim şehrimiz Erzurum’un sürdürülebilir geleceği açısından yatırım projeleri büyük önem taşıyor. Bu anlamda Dadaşlar diyarı şehrimize ayrı bir sevgisi bulunan, en büyük güven kaynağımız muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fedakâr ve özverili hizmet politikaları bizler için en büyük ilham kaynağı olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in kentsel dönüşüm alanındaki başarılı çalışmalarının yanı sıra modern hizmet projeleriyle Erzurum’un çehresini değiştirmesi ve örnek belediyecilik hizmetleri yürütmesi de takdire şayandır. Erzurum’un sorunlarıyla yakından ilgilenen kıymetli milletvekillerimizin, belediye başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımızın sorunları yerinde dinlemesi bizleri memnun ve mutlu ediyor. Bu vesileyle huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Erzurum Kent Konseyi olarak bir yerel demokrasi okulu işlevi görüyoruz. Biz de bu çerçevede saydamlık ve yerindelik ilkeleri ışığında kentin güncel meselelerine ilişkin çalışmalar ortaya koymaya özen gösteriyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hepimizin ortak paydası kadim şehir Erzurum’dur."

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Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.