Erzurum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Erzurum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Lalapaşa Mahallesi'ndeki Atatürk Evi önünde Y.K. (19) ile K.Y. (21) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Y.K. göğsünden bıçakla ağır yaralandı, K.Y. ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin çeşitli suçlardan 15, yaralının ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
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