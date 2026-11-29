Erzurum'da doğal gaz sızıntısı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Erzurum'da Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı cadde doğal gaz sızıntısı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Erzurum'da Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı cadde doğal gaz sızıntısı nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yer aldığı İsmet Paşa Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye emniyet ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, doğal gaz ekipleri de gazı kesti.
Ekipler, sızıntının gerçekleştiği noktada onarım çalışmalarını sürdürüyor.
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