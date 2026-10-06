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        Erzurum'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Erzurum'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da jandarma ekipleri geçen ay yaptıkları çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheliyi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ile güvenliğin sağlanması ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda asayiş suçlarından aranan 57, siber suçlardan 15, kaçakçılık ve organize suçlardan 2, narkotik suçlardan 10 ve FETÖ'den de 2 olmak üzere toplam 86 aranan yakalandı.

        Ekipler ayrıca kayıp olarak aranan 7 kişiyi bularak ailelerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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