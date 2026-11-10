Erzurum'da kayakla atlama kulelerinde iple inen öğrenciler Atatürk posteri açtı

Anma etkinliğinde bazı öğrenciler, kulenin bir bölümünden iple aşağı inerken Atatürk posterini açarak taşıdı.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için inşa edilen ve 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) müsabakalara ev sahipliği yapan kayakla atlama kulelerinde bir araya geldi.

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