Erzurum'da polis babanın engelli kızını karda sandalyesiyle eğlendirmesi kamerada

Engelleri aşan fedakar baba Tan'ın, kızı ve diğer çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Tan, engelli kızını kar yağışı altında sandalyesiyle bir süre gezdirdi, ardından oradaki çocuklar ve kızıyla kar topu oynadı.

Bunun üzerine baba Tan, kızını sandalyesiyle yaşadıkları binanın önüne çıkararak isteğini yerine getirdi.

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