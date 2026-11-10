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        Erzurum'da polis babanın engelli kızını karda sandalyesiyle eğlendirmesi kamerada

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar yağışı altında polis babanın engelli kızını sandalyesiyle gezdirip eğlenceli vakit geçirdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Erzurum'da polis babanın engelli kızını karda sandalyesiyle eğlendirmesi kamerada

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde kar yağışı altında polis babanın engelli kızını sandalyesiyle gezdirip eğlenceli vakit geçirdiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kentte görev yapan Başkomiser Mustafa Tan'ın 10 yaşındaki engelli kızı Eylül, 2 gün önce etkili olan kar yağışında dışarı çıkmak istedi.

        Bunun üzerine baba Tan, kızını sandalyesiyle yaşadıkları binanın önüne çıkararak isteğini yerine getirdi.

        Tan, engelli kızını kar yağışı altında sandalyesiyle bir süre gezdirdi, ardından oradaki çocuklar ve kızıyla kar topu oynadı.

        Engelleri aşan fedakar baba Tan'ın, kızı ve diğer çocuklarla eğlenceli vakit geçirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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