Erzurum'da polis geçen ay çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı

Çalışmalarda, 126 bin 825 şahıs sorgulanırken, 70 bin 3 araç kontrol edildi. 728 umuma açık iş yeri, 858 park ve bahçe ile 950 metruk binada denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli alanlarda şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalar yürüttü.

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