Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da polis geçen ay çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı

        Erzurum'da polis geçen ay çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı

        Erzurum'da, polis ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Erzurum'da polis geçen ay çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı

        Erzurum'da, polis ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 266 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çeşitli alanlarda şehrin huzur ve güvenliği için çalışmalar yürüttü.

        Ekipler, ekim ayında yaptıkları çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 266 kişiyi yakaladı.

        Çalışmalarda, 126 bin 825 şahıs sorgulanırken, 70 bin 3 araç kontrol edildi. 728 umuma açık iş yeri, 858 park ve bahçe ile 950 metruk binada denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri, 16 tabanca, 14 av tüfeği ile 23 maksat dışı bıçak ele geçirdi.

        Ekim ayında 60 narkotik operasyonu düzenlendi, 272 gram uyuşturucu yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yüre...
        Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yüre...
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Dünya Diyabet Günü" farkındalığı
        Erzurum Şehir Hastanesi'nde "Dünya Diyabet Günü" farkındalığı
        Erzurum'da tarım arazileri masaya yatırıldı
        Erzurum'da tarım arazileri masaya yatırıldı
        Erzurum'da 17 yıllık ortalamaya göre ekimde sıcaklık azaldı, yağış yaklaşık...
        Erzurum'da 17 yıllık ortalamaya göre ekimde sıcaklık azaldı, yağış yaklaşık...
        Melisa Ateş, Türkiye Kupası'nda bronz madalya kazandı
        Melisa Ateş, Türkiye Kupası'nda bronz madalya kazandı
        Erzurum'da özel ihtiyaçlı bireyler hayallerini sanata dönüştürüyor
        Erzurum'da özel ihtiyaçlı bireyler hayallerini sanata dönüştürüyor