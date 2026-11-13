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        Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yürek ısıtan hikayesi

        TALHA KOCA - Erzurum'da görevli Başkomiser Mustafa Tan, iş dışındaki zamanının tamamını belden aşağısı felçli olarak dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Eylül ile geçirip her türlü desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Kar yağışını mutluluğa dönüştüren başkomiser ile engelli kızı Eylül'ün yürek ısıtan hikayesi

        TALHA KOCA - Erzurum'da görevli Başkomiser Mustafa Tan, iş dışındaki zamanının tamamını belden aşağısı felçli olarak dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Eylül ile geçirip her türlü desteği sağlıyor.

        Erzurum'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışında engelli kızı Eylül'ü dışarı çıkararak beyaz örtüyle kaplı sokaklarda eğlendiren Başkomiser Tan'ın kızıyla arasındaki güçlü bağ ve sevgiye dayanan hikayesi yürekleri ısıtıyor.

        Bingöllü Tan, 2015'te polislik eğitimi alırken eşinin hamile olduğunu ve karnındaki bebeğinin de engelli olduğunu öğrendi.

        Doktorların bebeği aldırma önerisini reddeden Tan çifti, 2016'da belden aşağısı felçli olarak dünyaya gelen kızlarına Eylül ismini verdi.

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        - Mesai dışındaki tüm zamanı kızına ayırıyor

        Kızı olduktan 6 ay sonra mesleğine başlayan Tan, o zamandan bu yana mesaisinden kalan zamanlarının tamamını 10 yaşına gelen çocuğuyla geçiriyor.

        Hayatını kızına adayan Tan, Eylül ile oyunlar oynuyor, mutluluğuna ortak oluyor ve hayallerine ulaşması için destek oluyor.

        Başkomiser Tan, AA muhabirine, 8 kardeşinin olduğunu ve ailecek kız çocuklarına ayrı değer verdiklerini söyledi.

        Kızı Eylül'ü çok sevdiğini belirten Tan, "Polislik zor ve fedakarlık isteyen bir meslek. Göreve gitmediğim her gün tek işim Eylül ile ilgilenmek. Eylül olduktan sonra bütün sosyal aktivitelerimi bir tarafa bıraktım her şeyim Eylül." dedi.

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        Tan, birkaç gün önce etkili olan kar yağışında kızıyla kar altında eğlendiği görüntülerin sosyal medyada ilgi gördüğünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "O gün birden kar yağmaya başladı, çocuklar dışarı çıkmak istedi. İlk 'üşür hasta olursunuz' dedim sonra ısrar edince markete çıkıp havaya baktım. Sonra eve geldim çocukları giydirip aşağıya indik. Başka çocuklar oyun oynuyorlardı, karda zor oluyor sandalyeyi ilerletmek sıkıntılı ama 'yeter ki kızım mutlu olsun' dedim ve Eylül'ü yanlarına götürdüm. Kartopu oynadık. Eylül eğilip kar alamaz ben ona kartopu yapıp veriyordum bana atıyordu, hanım da video çekmiş. Kızım bana bağlı, bu vesileyle babalara örnek olmuşsak ne mutlu bana çünkü çocuklarımızı sevmemiz lazım onlar geleceğimiz, yüzleri gülüyorsa umut var demektir. Kızımın önündeki engelleri değil hayallerini büyütmek istiyorum. Kendimi kızıma feda etmişim o mutlu olduğu sürece ben de mutluyum. O benim patronum ne derse onu yaparım evdeki patronumuz da Eylül."

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        - "Zeki ve akıllı, sınıfında ilk 4'te"

        Kızının engelinin sadece bedensel olduğunu, bu nedenle normal bir okulda eğitim almasını sağladığını anlatan Tan, " Zeki ve akıllı, sınıfında ilk 4'te, çalışkan. Eylül'ün bilim insanı olmasını istiyorum. Kızım için her türlü fedakarlığı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Çocuğunun doğmadan önce anne karnındayken doktorların engel durumunu kendilerine söylediğini ve aldırmalarını önerdiğini anlatan Tan, herkesin engelli adayı olduğunu ve bu nedenle bunu kabul etmediğini dile getirdi.

        Kentte 5 yıldır görev yapan Tan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile diğer birim amirlerine kızıyla ilgilenmesi için gereken imkanları sağlamasından dolayı teşekkür etti.

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        Eylül Tan da kar yağdığı gün cam kenarında dışarıyı seyrettiğini dile getirerek, "Dışarı çıkıp çok güzel kar topu oynadık çok güzeldi. Babam benim kahramanım onu çok seviyorum, aramızdaki bağ çok güzel ne dersem yapıyor." diye konuştu.

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