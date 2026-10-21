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        Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 zanlı gözaltına alındı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 zanlı gözaltına alındı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçedeki Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan taksi durağının yakınında A.A, K.Ö. ve M.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.Z. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Z., ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen K.Ö. ve A.A.'yı gözaltına aldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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