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        Gönüllerin Şairi Yunus Emre, Erzurum Ocağı'nda yad edildi

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi tarafından ortaklaşa organize edilen "Yunus Emre / Erzurum Ocağı" programı Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi Mahalle Konağı'nda yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Gönüllerin Şairi Yunus Emre, Erzurum Ocağı'nda yad edildi

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi tarafından ortaklaşa organize edilen "Yunus Emre / Erzurum Ocağı" programı Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu Mahallesi Mahalle Konağı'nda yapıldı.

        "Yunus Emre / Erzurum Ocağı" programına Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum Büyük Belediyesi Kültür Dairesi Müdürü İsmet Handemir, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önceki dönem dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Prof.Dr. Müdahir Özgül, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, önceki dönem EBB Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, akademisyenler, STK temsilcileri, davetliler ve Tuzcu Mahallesi sakinleri iştirak etti.

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        TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş'ın yönettiği programda Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Türk dünyasının ortak manevi şahsiyetinin önemli isimlerinden, Türkçemizin yazılı inşacılarından büyük Türk şairi Yunus Emre'nin ve onun hocası Tapduk Emre'nin kabirlerinin Palandöken ilçesinde olmasının hem Palandöken ilçesi hem Erzurum için çok değerli bir şey olduğunu söyleyerek programı hazırlayan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'ne teşekkür etti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer de Erzurum'un Pir Ali Baba, İbrahim hakkı Hazretleri, Abdurrahman Gazi, Dede Korkut gibi somut olmayan kültür varlıkları bakımından oldukça zengin bir coğrafya olduğunu Yunus Emre'nin makam veya kabirlerinden birinin Erzurum'da olmasının tesadüf olmadığını, STK'lerle beraber şehrin değerlerini kültür ve inanç turizmine kazandırmaya ve yeni nesillere tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

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        Prof. Dr. Müdahir Özgül Tuzcu'nun jeopolitik önemini, inanç dünyamızda kurulduğu günden bu yana nasıl bir merkez olduğunu, Yunus Emre ve Taptuk Emre'nin mezarlarının Tuzcu'da olmasının sırrını anlattı. Atatürk Üniversitesi yayınlarından 2016 yılında "Yunus Emre" kitabını yayımlayan Prof. Dr. Dilaver Düzgün Yunus Emre ile ilgili Türkiye'deki geçmişten bugüne çalışmaları, Fuat Köprülü'nün araştırmalarını, tarihte Yunus adıyla yaşatılan "milli ruh"u anlattı.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Muhammet Emin Altınışık da Türkiye'deki Yunus Emre ile ilgili yazılmış makalelerden ve araştırmalardan genişçe bahsetti.

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        ERTUTAK Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya Yunus Emre'nin kabrinin bulunduğu alanda peyzaj çalışması ve sosyal alan yapımıyla ilgili hazırladıkları projeleri anlattı, Yunus Emre anlatılırken onun ve hocasının kabirlerini yaptıran İbrahim Hakkı Hazretleri ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

        Gazelhanlar İsmail Tataroğlu ile Muhyettin Gültekin Yunus Emre'den gazel ve ilahiler okudu.

        Murat Ertaş, Selim Adım, Muhammed Emin Akdaş, Hüseyin Kotan, Nizamettin Akçil'den şiirler okudu. Program Hafız İsmail Kırküzer'in Kuranı Kerim tilavetiyle ve yaptığı duayla sona erdi.

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