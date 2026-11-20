PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE DE ATEŞ AÇTILAR

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş ettiği park halindeki otomobilde hasar oluştu. Olayın, aynı saatlerde araç kiralama ofisine yapılan silahlı saldırıyla bağlantılı olduğunu değerlendiren polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.