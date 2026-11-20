Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde cami imamı Mustafa Demir, sokak kedilerinin özellikle kış aylarında soğuktan ve köpek saldırılarından korunması amacıyla 2 yıl önce cami avlusuna kedi evleri yerleştirdi. Suriye sınırında bulunan İncirli Mahallesi’nde yaşayan kediler için ilk olarak 3 yuva hazırlayan Demir, kedilerin sayısının artmasıyla yeni yuvalar da temin ederek cami avlusunu kediler için güvenli bir yaşam alanına dönüştürdü.

Kırıkhan ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve Suriye sınırında bulunan İncirli Mahallesi’nde sokak kedilerinin korunması için örnek bir çalışma yürütülüyor. İncirli Camii’nin depremde yıkılmasının ardından yeniden inşa edilmesiyle birlikte cami avlusunda kediler için de özel alan oluşturuldu. Cami imamı Mustafa Demir, köyde çok sayıda köpek bulunması nedeniyle kedilerin zaman zaman saldırıya uğradığını ve bazılarının hayatını kaybettiğini gözlemleyince harekete geçti. Yaklaşık 2 yıl önce 3 kedi evi alarak başladığı çalışmasını sürdüren Demir, kedilerin çoğalmasıyla yeni yuvalar temin ederek avluya yerleştirdi. Kedilerin mama ve bakım ihtiyaçlarıyla da ilgilenen Demir ve mahalle sakinleri, hayvanları farklı türlerde mamalarla besliyor. Zaman zaman artan yemekleri de kedilerle paylaşan mahalle sakinleri, 12’den fazla kedinin yaşadığı cami avlusunda onların güvenli şekilde barınmasını sağlıyor. Yaz aylarında sıcak nedeniyle kedi evlerinin üzerindeki çadır ve muşamba gibi örtüler kaldırılırken, kış mevsiminde yuvaların yeniden kapatılmasıyla kış şartlarından korunması hedefleniyor.

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"Dinimiz hayvanları korumayı emrediyor, bu düşünceyle önce 34 kedi yuvası yaptırdık ve mama temin etmeye başladık"

Caminin çevresinde oluşturdukları kedi yuvalarıyla hayvanları korumaya çalıştıklarını anlatan cami imamı Mustafa Demir, "Kırıkhan ilçesine bağlı, Suriye sınırında bulunan İncirli köyü, ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İncirli Cami Mahallesi'nde bulunan camimiz depremde yıkılmıştı, ardından yeniden inşa edildi. Caminin yanında gördüğünüz kedi yuvalarını ise kedilerin korunması amacıyla yaptık. Köyümüzde çok sayıda köpek bulunuyor ve kediler zaman zaman köpeklerin saldırısına uğruyor. Bu saldırılarda hayatını kaybeden kediler de oluyordu. Biz de bu duruma kayıtsız kalmak istemedik. Dinimiz hayvanları korumayı emrediyor. Bu düşünceyle önce 34 kedi yuvası yaptırdık ve mama temin etmeye başladık. Zamanla kedilerin sayısı arttı, yuvalarımız yetersiz kalınca yenilerini sipariş ettik. Özellikle kış aylarında soğuktan korunabilmeleri için burayı düzenledik. Kedilerin mamalarını genellikle kendimiz temin ediyoruz. Bazen balıklı, bazen tavuklu ve balıklı mama alıyoruz. Her zaman mama yiyemedikleri için zaman zaman sucuk da veriyoruz. Çocuklarımızla birlikte biz de elimizden geldiğince artan yemeklerimizi onlarla paylaşıyoruz" dedi.

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"Hem dinimizin gereği olan hayvanları korumaya hem de onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"

İki yıl önce sokakta yaşayan kediler için 3 kedi evi yaparak başladıkları şefkat yolunda 12 kedi evi yaptıklarını söyleyen cami imamı Mustafa Demir, "Yaklaşık iki yıldır burada kedi yuvaları bulunuyor. Duvarlarımız önceden böyle güzel değildi, öğrencilerimiz sağ olsunlar burayı güzelleştirdi. Caminin çevresi hem dışarıdan gelenler hem mevsimlik işçiler hem çocuklarımız hem de hayvanlar için bir yuva hâline geldi. Böylece hem dinimizin gereği olan hayvanları korumaya hem de onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kedi yuvalarının üzerindeki örtüleri yaz aylarında kaldırdık. Daha önce çadır veya muşamba gibi malzemelerle üzerlerini kapatıyorduk ancak kediler sıcaktan dolayı yuvaların içinde duramıyor, dışarıda kalmayı tercih ediyordu. Örtüleri kaldırdıktan sonra yeniden yuvaların içinde uyumaya başladılar. Kış şartları için de yakın zamanda üzerlerini tekrar kapatacağız. Yuvaların içerisinde sünger ve onları soğuktan koruyacak malzemeler bulunuyor. Burada 12'den fazla kedimiz var. Ancak gün içinde bazıları başka yerlerde yemek arıyor, bazıları yavrularının yanında, bazıları da başka alanlarda vakit geçiriyor. Kimileri burada kalmayı tercih ediyor. Bazıları da elimizde büyüdüğü için yanımızdan ayrılmıyor. Bizim yanımızda kendilerini daha güvende hissediyorlar" ifadelerini kullandı.