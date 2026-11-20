Hatay'da öğrenciler için "Kültür Koruyucuları" eğitimi düzenlendi
Hatay'da öğrencilerin kültürel miras konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Kültür Koruyucuları Eğitimi Programı" düzenlendi.
Hatay’da öğrencilerin kültürel miras konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla "Kültür Koruyucuları Eğitimi Programı" düzenlendi.
Hatay Müze Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında 913 Kasım tarihleri arasında 5 ilçedeki 9 okulda öğrencilerle bir araya gelindi.
Eğitimlerde öğrencilere kültürel mirasın tanınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında bilgiler verildi.
Programla öğrencilerin kültürel mirasa yönelik farkındalıklarının artırılması ve kültürel değerlerin korunmasına katkı sağlayacak bilinçli bireyler yetiştirilmesi amaçlandı.
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