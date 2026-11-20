Toplantıda madde bağımlılığıyla mücadelenin önemi, farkındalık ve önleme yöntemleri ele alındı. Tarımsal alanlarda yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesi ve ilgili yasal mevzuat hakkında da bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen başkanlığında düzenlenen toplantıda, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kurum personeline yönelik sunum yaptı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde madde bağımlılığı ve yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.