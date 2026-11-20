HBB'nin çok amaçlı salonlarında kurslar başladı
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hizmete sunduğu çok amaçlı salonlarda farklı branşlarda kurslar düzenlemeye başladı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), hizmete sunduğu çok amaçlı salonlarda farklı branşlarda kurslar düzenlemeye başladı.
HBB Akademi Hatay bünyesinde gerçekleştirilen kurslarla vatandaşlara sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda eğitim imkanı sunulurken, katılımcıların yeni beceriler kazanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.
Kurslar Altınözü, Antakya, Erzin, Payas, Arsuz, Dörtyol, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerindeki çok amaçlı salonlarda başladı.
HBB yetkilileri, kurslara katılmak isteyenlerin akademihatay.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabileceğini ve eğitimlerle ilgili detaylı bilgiye ulaşabileceğini bildirdi.
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