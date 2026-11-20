Vali Masatlı, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle daha fazla buluşmasının önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin çocukların kişisel gelişimlerine, özgüven kazanmalarına ve sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine katkı sağladığını belirtti.

Hatay’da 6 Şubat depremleri ve devamındaki depremlerin ardından bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan buz pisti, yeni ekipmanlarla yeniden hizmete sunuldu.

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