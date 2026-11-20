Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Hatay'ın ilçelerinde gün boyu şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak yağışın etkili olmasıyla Antakya ilçesinde, yollar ve caddeler göle döndü. Büyükdalyan Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle vatandaş, göle dönen caddeden strafordan yaptığı salla karşıya geçmeyi başardı. Vatandaşın straforu sal ve eline aldığı tahta sopayı kürek gibi kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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