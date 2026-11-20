İskenderun'da otopark ve oto yıkamalara denetim
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkama işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde otopark ve oto yıkama işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesinde HATSU, Enerjisa ve Vergi Denetmenleri görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 7 iş yeri kontrol edilirken, 60 kişinin sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde 3 işletmede kaçak su tüketimi tespit edilerek HATSU ekiplerince, 1 işletmede ise kaçak elektrik tüketimi nedeniyle TEDAŞ görevlilerince işlem yapıldı.
Kontrollerde ayrıca 1 işletmenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 2 işletmede yazar kasa bulunmadığı, 1 işletmenin vergi levhasının ve 1 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.
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