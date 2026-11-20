Kontrollerde ayrıca 1 işletmenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği, 2 işletmede yazar kasa bulunmadığı, 1 işletmenin vergi levhasının ve 1 işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

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