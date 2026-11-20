Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), zeytin hasadı döneminde artan üretim faaliyetleri nedeniyle il genelindeki zeytinyağı fabrikalarında denetim gerçekleştirdi.

HBB Zabıta ekipleri ve gıda mühendislerinin katılımıyla yapılan denetimlerde işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, ÇED raporları, atık havuzları ve yangın söndürme tüplerinin uygunluğu kontrol edildi.

Ürünlerde tağşiş olup olmadığı da incelenirken, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bazı fabrikalarda ise hijyen koşullarına uygun olmayan durumlar tespit edildi. Eksikliklerin giderilmesi için işletmelere 3 gün süreli ihtar verilirken, diğer işletmelere de gerekli uyarı ve yasal işlemler uygulandı.

REKLAM

Denetimlerde zeytinyağı üretimi sonrasında ortaya çıkan ve "karasu" olarak adlandırılan sıvı atık konusunda da işletmelere uyarılarda bulunuldu. Karasuyun doğrudan toprağa veya suya bırakılmasının çevre kirliliğine yol açabileceği belirtilerek atıkların uygun koşullarda bertaraf edilmesi istendi.