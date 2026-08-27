Defne'de bahçede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 27.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Özbek Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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