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        Defne'de bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Defne'de bahçede çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Özbek Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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