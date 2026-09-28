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        Depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'daki Atatürk Caddesi yeni iş yerleriyle hareketlendi

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi'nde inşa edilen iş yerlerine kavuşan esnaf, müşterilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'daki Atatürk Caddesi yeni iş yerleriyle hareketlendi

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Atatürk Caddesi'nde inşa edilen iş yerlerine kavuşan esnaf, müşterilerini ağırlamaya başladı.

        Antakya ilçesinin ticaret merkezlerinden Atatürk Caddesi, 3 yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen adreslerden oldu.

        Çok sayıda konut ve iş yerinin hasar aldığı ya da yıkıldığı caddede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde başlatılan yerinde dönüşüm projesi bölgenin çehresini değiştirdi.

        Toplamda 936 konut, 612 iş yeri ve 79 ofis ile otoparklar ve sosyal donatıların yapımının tamamlandığı bölgede, hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

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        Afet nedeniyle müşterilerinden uzak kalan işletme sahiplerinden bazıları, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından yeni iş yerlerini açtı.

        Giyim, ayakkabı, teknoloji, gıda ve kuaför gibi farklı alanlarda iş yerlerinin hizmet vermeye başladığı cadde yeniden hayat buldu.

        Dekorasyon ve eşya taşıma işlemleri süren dükkanların da faaliyete geçmesiyle caddedeki hareketliliğin artması bekleniyor.

        - Bakan Kurum'a davet

        Kafesini geçen hafta açan Kürşat Yanar, AA muhabirine, Atatürk Caddesi'nin yeni halinin görülmeye değer olduğunu söyledi.

        Bölgede hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yanar, şöyle konuştu:

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        "Yürüyüş alanlarımızın çokluğu ve sosyal ortamın güzelliğiyle çok güzel bir cadde misafirlerimizi bekliyor. Eski ve güzel günleri birlikte yaşayalım istiyoruz. Bakanımız Murat Kurum'u seviyoruz. Fahri hemşehrilikten ziyade bir kardeşimiz, ağabeyimiz oldu. Geldiği zaman kendisine mutlaka Hatay'ımıza özel süvari kahvemizi tattırmak istiyoruz."

        - "Eski haline nazaran daha gelişmiş durumda"

        Konfeksiyoncu Hüseyin Yozğut da caddenin, Hatay'ın "gözbebeği" olduğunu ifade ederek, "Atatürk Caddesi'nin eskisinden daha hareketli olacağına inanıyorum çünkü eski haline nazaran daha gelişmiş durumda. En büyük beklentimiz diğer esnafın da dükkan açması ve buranın bir an önce hareketlenmesidir." dedi.

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        Saatçi Feyruz Alkan da caddenin yürüyüş alanlarıyla daha ferah duruma geldiğini belirterek, "Bu dükkanlar dolunca inşallah o eski hareketlilik tekrar geri gelir. Umuyoruz inşallah güzel olacak." diye konuştu.

        Telefon satışı yapan Hüseyin Ekenel ise ziyaretçi sayısının artmasıyla caddenin daha da güzelleştiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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