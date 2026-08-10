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        GÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 17:10 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinlik ve makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 52 personel sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

        Öte yandan Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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